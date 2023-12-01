MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zp9fKMHH5M