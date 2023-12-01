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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Operasyon#PKK/YPG
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 12:26

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Operasyon#PKK/YPG

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