MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/UQRp0Ih9cd