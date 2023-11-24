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MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 12:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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