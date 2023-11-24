MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/UQRp0Ih9cd