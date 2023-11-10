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MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Fırat Kalkanı#PKK/YPG
MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 14:44

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi."

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#MSB#Fırat Kalkanı#PKK/YPG

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