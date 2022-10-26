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MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Barış Pınarı
MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 10:14

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Barış Pınarı

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