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MSB: Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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#PKK/YPG#MSB#Operasyon
MSB: Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 10:28

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

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#PKK/YPG#MSB#Operasyon

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