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MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Fırat Kalkanı#PKK/YPG
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 11:44

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

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#MSB#Fırat Kalkanı#PKK/YPG

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