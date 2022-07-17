MSB: Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli!

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/wJKz0Tsg1L