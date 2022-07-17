Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Barış Pınarı#PKK/YPG
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli!

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Barış Pınarı#PKK/YPG

BAKMADAN GEÇME!

Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts

BAKMADAN GEÇME!

Teniste hedef tahtasında onlar var Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

Teniste hedef tahtasında onlar var! Seçkin bir sporun canavarlarına karşı duran hakemlerin çile dolu dünyası...

#Tenis
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham
30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme Teknoloji şirketi CEOsu nasıl yakalandı

30 yıl önce işlenen cinayette flaş gelişme! Teknoloji şirketi CEO'su nasıl yakalandı?

#Laurie Houts