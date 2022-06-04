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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit#Mühimmat
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Açıklamada, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 99 adet savunma tipi el bombası, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 1 adet Binoküler gece görüş dürbünü, 1 adet termal görüş cihazı, 1 adet nişangah, 30 adet basma düzenek, 2 adet Doçka sehpası, 74 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 24 adet sis bombası, 91 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 4 çuval amonyum nitrat, 7 adet termal şemsiye, 8 bin adet AK-47 piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit#Mühimmat

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