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AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 21:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: TSK'dan Gelibolu'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

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Son dakika haberi: TSK'dan Gelibolu'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını bildirdi.

MSB'den yapılan son dakika yapılan açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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