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DHA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

MSB paylaştı: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı

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MSB paylaştı: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli 'TCG Oruçreis Fırkateyni' ve İtalyan 'ITS ALPINO Fırkateyni' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni 28 Haziran 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti" denildi.

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