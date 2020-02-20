Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:58,
MSB paylaştı: Sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi." açıklamasında bulundu.
MSB'den şu açıklama yapıldı:
Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi.
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