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Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

MSB paylaştı: Sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış...

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MSB paylaştı: Sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi." açıklamasında bulundu.

MSB'den şu açıklama yapıldı:

Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi.

MSB paylaştı: Sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış...

MSB paylaştı: Sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış...

 

 

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