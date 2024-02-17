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MSB paylaştı: Ankara'da NATO tatbikatı

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#Tatbikat#MSB#Ankara
MSB paylaştı: Ankarada NATO tatbikatı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 14:47

Milli Savunma Bakanlığı, NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı'nın Ankara'nın Polatlı ilçesinde devam ettiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada, "NATO, ABD ve çok uluslu birliklerin eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla düzenlenen DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı devam ediyor. İki safha olarak gerçekleştirilen tatbikatın; Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 5-16 Şubat 2024 tarihleri arasında Almanya'da icra edilirken, Fiili Atışlı Safhası ise 17-19 Şubat 2024 tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya'nın katılımıyla Polatlı/Ankara'da icra ediliyor" denildi.

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#Tatbikat#MSB#Ankara

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