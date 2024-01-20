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MSB otizmli Batuhan'ın hayalini gerçekleştirdi

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#Batuhan Öğdüm#Adana#MSB
MSB otizmli Batuhanın hayalini gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 14:27

Adana'da otizmli Batuhan Öğdüm (9), Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak, en büyük hayalini gerçekleştirdi.

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Seyhan ilçesinde oturan Dürdane Öğdüm, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mektup yazarak, otizm tanılı oğlu Batuhan'ın uçuşa olan merakı ve havacılık sevgisinden bahsetti. Bakan Güler'in talimatı ile Batuhan, annesi ve kardeşi ile birlikte Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda misafir edildi. Burada bir gün geçiren Batuhan, kalkış yapan uçaklara el sallayarak, pilotları uçuşa uğurladı.

MSB otizmli Batuhanın hayalini gerçekleştirdi

Uçak ve helikopterlerin kokpitine binen Batuhan ve kardeşi, ayrıca F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş da yaptı. Batuhan ve kardeşine uçuş sertifikası verildi.

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#Batuhan Öğdüm#Adana#MSB

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