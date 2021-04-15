MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı
GeriGündem MSB: NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

MSB: NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağının Adana’daki üs komutanlığına ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, uçağın üs komutanlığına inişi ve görevli askeri personel tarafından karşılanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi