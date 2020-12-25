DHA
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MSB: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Selim Selçuk Ulukürüz'ün Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan mesai arkadaşımız devlet memuru Selim Selçuk Ulukürüz, Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.
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