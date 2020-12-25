MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
GeriGündem MSB: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

MSB: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Selim Selçuk Ulukürüz'ün Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan mesai arkadaşımız devlet memuru Selim Selçuk Ulukürüz, Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle