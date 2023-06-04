MSB: Komando taburunun ilk kafilesinin Kosova’ya intikali tamamlandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova'ya yapılan intikalle ilgili açıklama yaptı. MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kosova’da görev yapacak olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburunun ilk kafilesi Kosova’ya intikalini tamamladı. Barış ve huzurun korunması için Kosova’da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz."