MSB: Komando taburunun ilk kafilesinin Kosova’ya intikali tamamlandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova'ya yapılan intikalle ilgili açıklama yaptı. MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kosova’da görev yapacak olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburunun ilk kafilesi Kosova’ya intikalini tamamladı. Barış ve huzurun korunması için Kosova’da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz."
Kosova’da görev yapacak olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburunun ilk kafilesi Kosova’ya intikalini tamamladı. Barış ve huzurun korunması için Kosova’da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz.… pic.twitter.com/9TTgcJyusI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2023
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