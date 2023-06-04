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MSB: Komando taburunun ilk kafilesinin Kosova’ya intikali tamamlandı

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#MSB#Kosova#Komando
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2023 20:19

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova’da görev yapacak olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova’ya intikalin tamamlandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova'ya yapılan intikalle ilgili açıklama yaptı. MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kosova’da görev yapacak olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburunun ilk kafilesi Kosova’ya intikalini tamamladı. Barış ve huzurun korunması için Kosova’da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz."

 

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#MSB#Kosova#Komando

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