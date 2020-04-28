ANKARA, (DHA)
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MSB: Kışlalarda sık sık dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüse karşı kışlalarda ortak kullanılan yüzey ve alanlarda sık sık dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Görünmeyen düşman COVID-19'a karşı kışlalarımızdaki ortak kullanılan yüzey ve alanlarda sık sık dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyoruz" denildi.
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