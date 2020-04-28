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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

MSB: Kışlalarda sık sık dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor

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MSB: Kışlalarda sık sık dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüse karşı kışlalarda ortak kullanılan yüzey ve alanlarda sık sık dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Görünmeyen düşman COVID-19'a karşı kışlalarımızdaki ortak kullanılan yüzey ve alanlarda sık sık dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyoruz" denildi.

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