MSB kaynaklarından F-16 açıklaması: Şubat sonuna kadar mektup bekliyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu’nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin şu cevabı verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıldönümünde vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. TSK, müesses disiplini muhafaza etmek maksadıyla, olayları hukuk çerçevesinde, tarafsız ve tavizsiz bir şekilde değerlendirerek; temel değerlerini sarsacak, askerî disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha göstermemektedir. Bundan en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

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F-16 TEDARİK VE MODERNİZASYON SÜRECİ / F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F16 tedarik ve modernizasyon süreci, kullanımı ile F-35 programına yönelik; 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmî kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, taleplerimize ilişkin; kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır dedi. Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerimiz devam etmektedir. Temin ve modernize edilecek F-16’ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur şeklinde cevap vermiştir.

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YAŞAR GÜLER’İN IRAK ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Irak ziyaretine ilişkin detay verebilir misiniz?” Sorusuna şu yanıtı verdi: “06-07 Şubat 2024 tarihlerinde çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ilişkilerin derinleştirilmesi ve üst düzey ziyaretlerin sıklaştırılması, hudut güvenliğinin sağlanması ve istihbarat paylaşımı ile son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak/menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır.

Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz Irak topraklarının teröristlerce ülkemize yönelik saldırılarda üs olarak kullanılmaması ve kullandırılmaması; ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir.”

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SON BİR HAFTADA 39 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

BAKAN GÜLER’İN NATO TEMASLARI

“Ülkemiz, 18 Şubat’ta üyeliğinin 72’nci yılına ulaşacağı NATO’nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmakta; aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmayı sürdürmektedir. Türkiye; hem Müttefikler arasındaki savunma konularında hem de Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili tüm meselelerde en önemli platform olmayı sürdüren ve kuruluşunun 75’inci yılına giren NATO’ya geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu çerçevede; Sayın Bakanımız, bugün Brüksel’de bulunan NATO Karargâhındaki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamaktadır. İttifak’ın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında, NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimizin vurgulanacağı toplantılarda Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile görüşmeler yapması da planlanmaktadır.

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İSRAİL SALDIRILARI

Öte yandan, İsrail’in bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamların ardından, Refah kentine yönelik saldırılarından endişe duymaktayız. Saldırıların devamı hâlinde, Gazze’deki trajedi çok daha vahim boyutlara taşınacaktır. İsrail’in saldırılarını durdurması için uluslararası toplumun gerekli adımları atması gerekmektedir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır.

GAZZE’YE YARDIMLAR

Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak; - 14 Şubat’ta bir A400M uçağımız ile 1,2 ton tıbbi malzeme ve 12 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; 49 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 155 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 18 uçakla 240 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 876 olmuştur.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören “Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti”miz çerçevesinde; geçmişte yürütülen “sınırlı hedefli ve süreli” askerî harekâtların yerine “sürekli ve kapsamlı” operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbe vurmaktadır. Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 39; 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 151’i Irak’ın, 247’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 398 teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan

2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 253 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 8’i terör örgütü mensubudur. 3.448 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.146’ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 24.537 olmuştur.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarlarda; DROPS- Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ve Temel Eğitim Helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Temini başvuruları bugün itibarıyla sona erecektir. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11 ilimizde gerçekleştirilen Kariyer Fuarlarına Millî Savunma Bakanlığı olarak 21-22 Şubat’ta Denizli, 23-24 Şubat’ta Antalya, 26-27 Şubat’ta Kocaeli ve 28-29 Şubat tarihlerinde Eskişehir’de katılım sağlanacaktır.”