MSB kaynaklarından 'Eurofighter' açıklaması: Almanya tarafından olumlu yaklaşım bekliyoruz

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MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya Cumhurbaşkanı’nın Ankara’yı ziyaretinde Türkiye’ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sorulan sorulara verdiği cevapta, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır" dedi.

Almanya ile ortak çalışmalarda Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşündüklerini ve Almanya tarafından olumlu yaklaşım beklediklerini bildirdi.

Irak ile terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında iş birliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar imzalandığını bildirdi."

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SON 1 HAFTADA 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada "Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil; son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 360’ı Irak’ın, 442’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kararlı operasyonlarımız sonucu Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha 21 Nisan’da Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6’sı terör örgütü mensubu olmak üzere 284 şahıs yakalanmış, 2 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." denildi.