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DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı

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MSB: İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopteri için arama başlatıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni'miz ile İtalyan Fasan Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı" denildi.

 

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