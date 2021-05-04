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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde süren operasyonlardan fotoğraf paylaştı

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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde süren operasyonlardan fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinin zorlu arazisine rağmen Kahraman Mehmetçik her bir teröristi etkisiz hale getirmek için operasyonlara aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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