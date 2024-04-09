MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.
6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.#MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/afbCJg2Ges— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2024