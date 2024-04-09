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MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör
MSB: Irakın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 15:23

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.

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#MSB#Terörle Mücadele#Terör

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