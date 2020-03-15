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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi

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MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi
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MİLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine tespit edilen 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve EYP'lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimizce imha edildi" denildi.

MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi


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