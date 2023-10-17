MSB görüntüleri paylaştı: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız' diyen kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" denildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerine yer verildi.