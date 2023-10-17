MSB görüntüleri paylaştı: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız' diyen kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" denildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerine yer verildi.
📍Irak'ın Kuzeyi / Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2023
“Ulaşılamaz denen her yerde biz varız.” diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor!🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ozw8wRPPkk