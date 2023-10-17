×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB görüntüleri paylaştı: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Pençe Kilit#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 12:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerini, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız" notu ile paylaştı.

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız' diyen kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" denildi.

MSB görüntüleri paylaştı: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerine yer verildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Pençe Kilit#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!