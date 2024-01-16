MSB görüntüleri paylaştı: Terör hedefleri böyle vuruldu

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MSB'den yapılan paylaşım şöyle:
Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.
Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XAPkvIOtem— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2024