×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB görüntüleri paylaştı: Terör hedefleri böyle vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Terörist#Metina
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 11:27

Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini paylaştı.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan paylaşım şöyle:

Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekâtlarında terör inleri böyle imha edildi.

MSB görüntüleri paylaştı: Terör hedefleri böyle vuruldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Terörist#Metina

BAKMADAN GEÇME!