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MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

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#Fırat Kalkanı Harekatı#MSB#Şehit
MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 01:43

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Tank Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un şehit olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde, 13 Ocak 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tnk. Uzm. Çvş. Selçuk Kurt derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 13 Ocak 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un şehadet haberi Mersin’deki ailesine ulaştı. Şehit Kunt'un merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesinde bulunan evi, acı haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı.

MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Kocasının şehadet haberini askeri yetkililerden alan 1 çocuk annesi Ebru Kurt, gözyaşlarına boğulurken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Şehidin anne ve babasının diğer çocuklarını ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittikleri, acı haberin ardından Mersin’e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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#Fırat Kalkanı Harekatı#MSB#Şehit

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