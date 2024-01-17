×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 13:05

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#PKK/YPG#Terörist

BAKMADAN GEÇME!