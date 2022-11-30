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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Fırat Kalkanı
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 15:37

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Fırat Kalkanı

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