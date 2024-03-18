×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MSB: FETÖ mensubu 3 şahıs sınırda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#FETÖ#Sınır
MSB: FETÖ mensubu 3 şahıs sınırda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 14:01

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını ve şahısların FETÖ mensubu olduğunu duyurdu

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#FETÖ#Sınır

BAKMADAN GEÇME!