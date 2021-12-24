MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ, 1 DHKP-C mensubu yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, birinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan yedisinin FETÖ, birinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/dzhgawvfQd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2021
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