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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu kişiler yakalandı!

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MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu kişiler yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 7 şüphelinin yakaladığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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