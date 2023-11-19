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MSB duyurdu... Teröristlerin barındığı mağara kullanılamaz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Mağara
MSB duyurdu... Teröristlerin barındığı mağara kullanılamaz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 13:57

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde, teröristlerin barındığı çok sayıda odası bulunan mağara, kullanılamaz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçik'in bulduğu, 3 katı ve çok sayıda odası bulunan mağaranın görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağarayı ele geçirdi. Çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi" denildi.

MSB duyurdu... Teröristlerin barındığı mağara kullanılamaz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Mağara

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