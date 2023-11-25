MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 3 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı (FKH), Zeytin Dalı Harekâtı (ZDH), Barış Pınarı Harekâtı (BPH) ve Bahar Kalkanı Harekâtını (BKH) dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet ile gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik, Suriye harekât alanında görevine başarıyla devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Harekât alanında görevli personel ile görüşen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi.



649 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

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Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Suriye harekât alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606’sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43’ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.



Hudut kartallarımız; aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmeni de yakaladı. Yakalananlardan 41’inin PKK, 5’inin DEAŞ, 2’sinin MLKP ve 162’sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca hudutlarımızdan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi."