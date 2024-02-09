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MSB duyurdu: Sınırda 3'ü terörist 15 kişi yakalandı

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#MSB#Sınır#Kaçak
MSB duyurdu: Sınırda 3ü terörist 15 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 16:39

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsın yakaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada yakalanan kişilerden 2'sinin PKK/PYD/YPG, 1'inin TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsı yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG, 1'inin TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#MSB#Sınır#Kaçak

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