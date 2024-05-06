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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 7 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 14:59

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG

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