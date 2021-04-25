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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 01:09 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Kandil bölgesinde 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı

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MSB duyurdu! Kandil bölgesinde 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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