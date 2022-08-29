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MSB duyurdu... İki uçak daha Pakistan'a havalandı

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#MSB#Pakistan#İnsani Yardım
MSB duyurdu... İki uçak daha Pakistana havalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 01:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan’a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait iki uçağın Ankara’dan hareket ettiğini açıkladı.

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MSB’den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti" denildi.

 

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#MSB#Pakistan#İnsani Yardım

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