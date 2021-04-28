MSB duyurdu! Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun koronavirüse yenildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığında görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtilerek, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
Antalya’daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2021
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