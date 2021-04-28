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Haber Giriş: 28.04.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun koronavirüse yenildi

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MSB duyurdu! Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun koronavirüse yenildi

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığında görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtilerek, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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