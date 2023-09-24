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MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

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#MSB#Terörist#Barış Pınarı
MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 15:46

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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#MSB#Terörist#Barış Pınarı

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