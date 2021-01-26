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MSB duyurdu! 'Askeri Danışmanlarımız Bağdat'a gitti'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti. Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak" denildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:
Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti.
Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak.
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