MSB duyurdu! 'Askeri Danışmanlarımız Bağdat'a gitti'

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:

Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti.

Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak.