MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB duyurdu: 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
GeriGündem MSB duyurdu: 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 18.06.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi