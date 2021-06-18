MSB duyurdu: 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" denildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.
Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tjl0E9Upbz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2021
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