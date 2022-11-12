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MSB duyurdu: 5 terörist daha teslim oldu

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#MSB#Terörist#Teslim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 09:55

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada "Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez!

Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.

Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır.

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#MSB#Terörist#Teslim

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