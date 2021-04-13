MSB duyurdu! 5 kişi yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/lpXX1fspYk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021

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