MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB duyurdu! 5 kişi yakalandı
GeriGündem MSB duyurdu! 5 kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 5 kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB duyurdu! 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi