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MSB duyurdu: 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 6 kişi sınırda yakalandı

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#MSB#Hudut Kartalları#Sınır
MSB duyurdu: 4ü FETÖ, 1i PKK mensubu 6 kişi sınırda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 16:18

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan ve Suriye sınırında ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını, 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK mensubu olduğunu duyurdu

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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#MSB#Hudut Kartalları#Sınır

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