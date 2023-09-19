MSB duyurdu: 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 6 kişi sınırda yakalandı

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.