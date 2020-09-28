MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 28.09.2020 - 21:25 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta hava harekâtlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle