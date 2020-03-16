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Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:56,Son Güncelleme:/

MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

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MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi’deki hudut karakolumuza teslim oldu." açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi’deki hudut karakolumuza teslim oldu."

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