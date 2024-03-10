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MSB duyurdu: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#Irak
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 11:28

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB duyurdu: 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#Irak

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