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MSB duyurdu: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

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#Millî Savunma Bakanlığı#Irak#Teslim Olan Terörist
MSB duyurdu: 1 PKKlı terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 18:35

Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı teröristin, Habur’daki sınır karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

 

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#Millî Savunma Bakanlığı#Irak#Teslim Olan Terörist

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