MSB, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümünde, başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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