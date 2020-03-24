MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor" dedi.