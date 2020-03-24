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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 14:41,Son Güncelleme:/

MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor

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MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri sürdürülüyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin sürdürüldüğü açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurtta olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde de koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor" dedi.

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